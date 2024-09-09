البيت الأبيض: تقرير الجمهوريين بشأن الإنسحاب من أفغانستان لا يأتي بجديد

رأى جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض أن تقريرًا لمجلس النواب الأميركي نشره الجمهوريون اليوم الاثنين لا يأتي بجديد بشأن الانسحاب الأميركي من أفغانستان.



ويقول التقرير إن إدارة الرئيس جو بايدن اتخذت القرار بشأن إجلاء غير المقاتلين في وقت متأخر للغاية وفشلت في إجراء تواصل بين الإدارات في واشنطن وبين المسؤولين في أفغانستان.