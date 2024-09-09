إرتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في جنوب المغرب إلى 18 قتيلًا

قضى 18 شخصًا على الأقل بينهم ثلاثة أجانب في فيضانات شهدها جنوب المغرب في نهاية الأسبوع ونجمت عن أمطار غزيرة، فيما لا يزال البحث جاريًا عن أربعة مفقودين، وفق حصيلة محدثة أعلنتها السلطات الإثنين.



وقالت وزارة الداخلية المغربية في بيان إنه "تم تسجيل 18 حالة وفاة بكل من أقاليم: طاطا (عشرة أشخاص)، والراشيدية (ثلاثة أشخاص، اثنان منهم أجنبيان أحدهما من جنسية كندية والآخر من جنسية بيروفية) وتزنيت (شخصان)، وتنغير (شخصان، أحدهما أجنبي من جنسية إسبانية) وتارودانت (شخص واحد)".



ولم توضح الوزارة ما إذا كان الأجانب الذين قضوا سياحًا أم مقيمين بصورة دائمة في المملكة.



وأشار البيان إلى أنه "جرى حصر قائمة بأربعة أشخاص في عداد المفقودين في إقليم طاطا يتواصل البحث عنهم".