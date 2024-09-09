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وكالة نقلًا عن زعيم كوريا الشمالية: بيونغيانغ ستزيد عدد الأسلحة النووية
أخبار دولية
2024-09-09 | 17:51
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وكالة نقلًا عن زعيم كوريا الشمالية: بيونغيانغ ستزيد عدد الأسلحة النووية
أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أن بلاده تنفذ سياسة لبناء قوة نووية من أجل زيادة عدد الأسلحة النووية بشكل كبير، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم الاثنين.
وأوضحت الوكالة أن كيم قال ذلك خلال خطاب بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس كوريا الشمالية.
أخبار دولية
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