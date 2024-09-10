واشنطن تحذّر بكين من أي تحركات "خطرة" في بحر الصين الجنوبي

دعا مسؤول عسكري أميركي كبير نظيره الصيني إلى إعادة النظر في "التكتيكات الخطرة والقسرية والمحتمل أن تكون تصعيدية" لبكين في بحر الصين الجنوبي ومناطق أخرى، حسبما أعلنت الولايات المتحدة.



وقالت القيادة العسكرية الأميركية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ إن رئيس القيادة سامويل بابارو "حض جيش التحرير الشعبي (الجيش الصيني) على إعادة النظر في تكتيكات بكين الخطرة والقسرية والمحتمل أن تكون تصعيدية في بحر الصين الجنوبي وأماكن اخرى".