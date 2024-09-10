روسيا تعلن مقتل طفل بضربة أوكرانية على منطقة موسكو

قُتل طفل، في منطقة موسكو، في غارة أوكرانية، وفق ما أعلنت روسيا.



وأكدت أنّها أسقطت، خلال الليل، ما لا يقلّ عن 71 طائرة مسيّرة معادية.



وقال حاكم منطقة موسكو أندريه فوروبيوف، في منشور عبر تطبيق "تلغرام"، إنّ "طفلًا يبلغ من العمر 9 سنوات قُتل، بعد أن ضربت طائرة من دون طيار مبنى سكنيًا، في رامنسكوي.



وأضاف أنّ الهجوم أوقع أيضًا، جريحًا واحدًا.



وأتى هذا الإعلان، بُعيد تأكيد السلطات المحلية ووكالة تاس الحكومية الروسية أنّ الدفاعات الروسية المضادّة للطائرات أسقطت فوق الأراضي الروسية ليل الإثنين-الثلاثاء ما لا يقلّ عن 75 طائرة بدون طيّار أوكرانية.



وحسب الحاكم إنّ 14 من هذه الطائرات المسيّرة تم إسقاطه في منطقة موسكو.