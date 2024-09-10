مكالمة أميركية-صينية عبر الفيديو بين مسؤولين عسكريين كبيرين

أعلنت بكين أنّ مسؤولين عسكريين كبارًا من الصين والولايات المتحدة أجروا مكالمة عبر الفيديو، في وقت يحاول فيه البلدان منذ العام الماضي الحفاظ على الحوار رغم الخلافات، التي تباعد بينهما.



وقالت وزارة الدفاع الصينية، في بيان إنّه أجرى رئيس قيادة المسرح الجنوبيّ لجيش التحرير الشعبيّ الصينيّ وو يانان، مكالمة عبر الفيديو، مع رئيس القيادة العسكرية الأميركية لمنطقة المحيطين الهنديّ والهادئ صامويل بابارو.



وأوضحت أنّه خلال هذه المكالمة، تبادل الرجلان وجهات النظر في القضايا ذات الاهتمام المشترك.



ويأتي هذا الحوار العسكريّ الرفيع المستوى بين الخصمين الجيوسياسيين في أعقاب زيارة قام بها في أواخر آب مستشار الأمن القوميّ الأميركيّ إلى الصين والتي كانت أول زيارة من نوعها منذ 2016.