قتلى وجرحى بغارات جوية إسرائيلية على منطقة إنسانية في خان يونس

أعلن الدفاع المدني في غزة أنّ ما لا يقلّ عن 40 قتيلا و60 جريحا سقطوا فجر الثلاثاء في غارات جوية استهدفت منطقة إنسانية في خان يونس، في ضربة قال الجيش الإسرائيلي إنّه استهدف فيها مركز قيادة لحماس التي نفت ذلك.



وقال محمد المغير، مدير إدارة الإمداد والتجهيز في الدفاع المدني، لوكالة فرانس برس إنّ "40 شهيدا و60 مصابا تم انتشالهم ونقلهم" إلى المستشفيات القريبة، مشيرا إلى أنّ العمل جار "على انتشال 15 مفقودا نتيجة استهداف خيام النازحين في مواصي خان يونس".



وقال الجيش الإسرائيلي في بيان من جهته إنّ مقاتلاته "قامت بمهاجمة عدد من عناصر في منظمة حماس الذين كانوا يعملون داخل مجمّع للقيادة والسيطرة مموّه في منطقة إنسانية في خان يونس".



بدوره، أفاد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل بأن "هناك عائلات كاملة اختفت في مجزرة مواصي خان يونس بين الرمال في حفر عميقة".



ولفت لأى أنّ المنطقة التي طالها القصف "ممتلئه بخيام النازحين حيث يوجد أكثر من 200 خيمة وقد تضرّر أكثر من 20 الى 40 خيمة بشكل كامل. هناك ثلاث حفر عميقة بمكان الحدث".