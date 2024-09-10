سناتور أميركيّ يحضّ أذربيجان على إطلاق سجناء قبل شهرين من استضافتها كوب29

دعا سناتور أميركيّ بارز سلطات أذربيجان إلى إطلاق 15 ناشطًا وصحافيًا مسجونًا قبل قمة الأمم المتحدة للمناخ كوب29 المقرر أن تستضيفها في باكو في تشرين الثاني.



وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بن كاردين في بيان إنّه على استضافة مؤتمر دوليّ كبير على غرار كوب29 أن يترافق مع مسؤوليات وتوقعات بأن تسمح الدول المضيفة بمناقشة صريحة للمعلومات والقضايا.



وأضاف السناتور الديموقراطي أنّ هذا الأمر يتطلّب الاعتراف بحرية التعبير والتجمع، مبديا أسفه لأنّ "أذربيجان لم تفعل ذلك".



وينطلق مؤتمر الأمم المتحدة في 11 تشرين الثاني ويستمر حتى 22 منه.



كما دعا السناتور الأميركيّ إلى إطلاق آخرين بينهم صحافيون ينصبّ تركيزهم على مكافحة الفساد، على غرار أولفي حسنلي وسيفيني فاجيفغيزي ونرجس أبسلاموفا، فضلا عن الخبير الاقتصاديّ فريد مهر عليزاده.



وقال كاردين: "إذا كانت أذربيجان تسعى إلى إقامة علاقة مستدامة مع المجتمع الأوروبي-الأطلسي، فإنني أحضّ الرئيس (إلهام) علييف على إطلاق سراح أولئك الذين سجنتهم حكومته ظلما".



وأضاف أنّه بين هؤلاء معتقلين أرمن و"نشطاء تظاهروا سلميا ضدّ ظروف عمل سيئة وآثار بيئية ضارة لتشغيل منجم الذهب تشوفدار".