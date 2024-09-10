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حماس تنفي وجود أيّ من مقاتليها في موقع الغارة الإسرائيلية بخان يونس
أخبار دولية
2024-09-10 | 01:09
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حماس تنفي وجود أيّ من مقاتليها في موقع الغارة الإسرائيلية بخان يونس
اعتبرت حركة حماس أن "ارتكاب الجيش الإسرائيلي أبشع المجازر ضد خيام النازحين في مواصي خان يونس يؤكد منهجه في حرب الإبادة الوحشية، وتعمدها ارتكاب المجازر البشعة بحقّه، غير مكترثة بالقانون الدولي أو الإنساني، أو القرارات الداعية لوقف العدوان، وذلك بغطاء كامل من الإدارة الأميركية الشريكة في العدوان على شعبنا"، نافية وجود مقاومين في تلك المناطق.
وأكدت حماس في بيان أن "ادعاءات جيش الاحتلال الفاشي وجود عناصر من المقاومة في مكان الاستهداف، هو كذب مفضوح، يسعى من خلاله لتبرير هذه الجرائم البشعة".
ولفتت في السياق إلى أن "المقاومة كررت مرارا نفيها وجود أي من عناصرها بين التجمعات المدنية، أو استخدام هذه الأماكن لأغراض عسكرية".
وشددت حماس على أنه "أمام هذه المجازر الوحشية المتكررة بحق المدنيين والنازحين في الخيام والمدارس ومراكز الإيواء، فإن المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكل المؤسسات السياسية والإنسانية والقضائية؛ مطالبة اليوم، بمغادرة مربع الصمت والعجز، والاضطلاع بمسؤوليتها في وقف هذه المحرقة المستمرة منذ أحد عشر شهرا، والعمل على وقف هذا العدوان المتوحش، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بسوق مجرمي الحرب الصهاينة إلى محكمة الجنايات الدولية، ومحاسبتهم على هذه الجرائم البشعة".
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