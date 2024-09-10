الحوثيون: أسقطنا طائرة أميركية مسيرة

أسقط الحوثيون طائرة أميركية مسيرة من طراز إم.كيو-9 في محافظة صعدة، وفق ما أعلن المتحدث العسكريّ باسم الحوثيين في اليمن، يحيى سريع.

