انفجار عبوة قرب نقطة عسكرية في شمال غرب بغداد

قُتل شخصان وأُصيب آخران بجروح، في شمال غرب بغداد، في انفجار عبوة، قرب نقطة عسكرية، على ما أفاد مصدر أمنيّ وكالة فرانس برس.



وأكّدت السلطات الأمنية العراقية أنّ الحادث، في منطقة السلاميات، كان جنائيًا وليس إرهابيًا.



وقال قائد عمليات بغداد الفريق الركن وليد التميمي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية إنّ عبوة كانت موضوعة داخل هدية (علبة) وأُرسلت مع خدمة التوصيل عبر عجلة +توك توك+ لمواطن كان ينتظر استلامها، قرب نقطة عسكرية وقد انفجرت أثناء التسليم.



وأفاد المصدر الأمنيّ لفرانس برس بأنّ شخصين قُتلا جراء ذلك وهما جندي كان قرب النقطة العسكرية وفارق الحياة متأثرًا بجروحه في المستشفى وصاحب عجلة الـ+توك توك+.



وأُصيب آخران هما مدنيّ وعنصر في النقطة العسكرية، وفق المصدر نفسه.



وأشار التميمي من جهته، إلى أنّ الحادث جاء على خلفية مشاكل شخصية.

وأكّد أنّ الأجهزة الأمنية شكّلت فريق عمل، لكشف خيوط الجريمة وملاحقة مرتكبيها.