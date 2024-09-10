الجيش الإسرائيلي: استهداف عدد من كبار قادة حماس في مركز قيادة داخل منطقة إنسانية بخان يونس

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن هجوما استهدف عددا من كبار قادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) داخل مركز قيادة وتحكم "تم تمويهه" داخل منطقة إنسانية في خان يونس في جنوب قطاع غزة.



وأفاد الجيش الاسرائيلي في بيان بأن المستهدفين "ضلعوا بشكل مباشر في مجزرة السابع من أكتوبر، وعملوا على تنفيذ مخططات هجومية خلال الفترة الماضية".



وكشف الجيش أن من بين المستهدفين قائد القوة الجوية لحماس في قطاع غزة ورئيس قسم الاستطلاعات والأهداف في ركن الاستخبارات العسكرية التابع لحماس.



ولفت إلى أن عدد القتلى الذي نشره المكتب الإعلامي الحكومي لحماس "لا يتوافق" مع ما لديه من معلومات.