الشرطة الباكستانيّة اعتقلت عددًا من نواب حزب رئيس الوزراء الباكستانيّ السابق عمران خان

اعتقلت الشرطة الباكستانيّة عددًا من نواب حزب رئيس الوزراء الباكستانيّ السابق عمران خان وقادته في مداهمات، غداة تنظيم الحزب تجمعًا حاشدًا في العاصمة إسلام اباد، للمطالبة بالإفراج عن خان.



ويُسجن نجم الكريكيت السابق (71 عامًا) منذ أكثر من عام، بعد الإطاحة به في عام 2022 في أعقاب خلاف مع قادة الجيش الباكستانيّ الذين يقررون في الغالب من سيحكم الدولة البالغ عدد سكانها 241 مليون نسًمة.



وأفاد متحدث باسم الشرطة باعتقال أربعة أفراد.



بينما قال الحزب إنّ الشرطة اعتقلت 13 شخصًا من أماكن مختلفة في إسلام اباد، وبعضهم من غير أعضاء البرلمان.



وقال الحزب إن أعمال العنف اندلعت بعدما أطلقت الشرطة قنبلة غاز مسيل للدموع على تجمع سلميّ في محاولة لتفريقه.