الجيش الروسي يعلن السيطرة على مدينة وثلاث بلدات في شرق أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها سيطرت على مدينة كراسنوغوريفكا في شرق أوكرانيا بالإضافة إلى ثلاث قرى في أجزاء مختلفة من منطقة دونيتسك.



وأكدت الوزارة أنها "حررت" المدينة التي كانت تعد قبل النزاع حوالى 16 ألف نسمة وتقع في منطقة بقي فيها خط المواجهة بدون تغيير نسبيا لأسابيع.