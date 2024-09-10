غالانت: اتفاق تهدئة مع "حماس" سيمثّل فرصة استراتيجية

اعتبر وزير الدفاع الإسرائيليّ يوآف غالانت، أنّ اتفاق هدنة مع حركة "حماس" يسمح بالإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة، سيمثّل فرصة استراتيجية لإسرائيل لتغيير الوضع الأمنيّ على الجبهات كلها.



وقال إنّ إعادة الرهائن هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به.



وأضاف: "التوصل إلى اتفاق هو أيضًا فرصة استراتيجية تمنحنا فرصة كبيرة لتغيير الوضع الأمنيّ على الجبهات كلها."