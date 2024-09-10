الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حفلات فنية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

غالانت: اتفاق تهدئة مع "حماس" سيمثّل فرصة استراتيجية

أخبار دولية
2024-09-10 | 05:20
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
غالانت: اتفاق تهدئة مع &quot;حماس&quot; سيمثّل فرصة استراتيجية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
غالانت: اتفاق تهدئة مع "حماس" سيمثّل فرصة استراتيجية

اعتبر وزير الدفاع الإسرائيليّ يوآف غالانت، أنّ اتفاق هدنة مع حركة "حماس" يسمح بالإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة، سيمثّل فرصة استراتيجية لإسرائيل لتغيير الوضع الأمنيّ على الجبهات كلها.
     
وقال إنّ إعادة الرهائن هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به.

وأضاف: "التوصل إلى اتفاق هو أيضًا فرصة استراتيجية تمنحنا فرصة كبيرة لتغيير الوضع الأمنيّ على الجبهات كلها."

آخر الأخبار

أخبار دولية

اتفاق

تهدئة

"حماس"

سيمثّل

استراتيجية

LBCI التالي
إعادة فتح جسر الملك حسين أمام المسافرين بعد يومين من مقتل ثلاثة حراس إسرائيليين
الجيش الروسي يعلن السيطرة على مدينة وثلاث بلدات في شرق أوكرانيا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-08-16

نتنياهو يدعو الوسطاء إلى "الضغط" على حماس بهدف التوصل إلى اتفاق

LBCI
أخبار دولية
2024-08-16

حماس ترفض "شروطا جديدة" في الاتفاق المقترح في الدوحة

LBCI
آخر الأخبار
03:34

الجيش الإسرائيليّ: استهدفنا عددًا من كبار قادة "حماس" في مركز قيادة داخل منطقة إنسانية في خان يونس

LBCI
أخبار دولية
2024-09-07

الصين تؤكد للولايات المتحدة أنها تمثل "فرصة" اقتصادية و"ليست تهديدا"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:21

بلينكن: روسيا تلقت صواريخ إيرانية لاستخدامها في أوكرانيا خلال أسابيع

LBCI
أخبار دولية
08:19

وزير الخارجية البريطاني: الغارة الإسرائيلية الصادمة في غزة تظهر الحاجة إلى هدنة

LBCI
أخبار دولية
08:07

إسرائيل: من المرجح جدًا أن تكون نيران الجيش قتلت الناشطة الأميركية التركية بشكل غير مقصود

LBCI
أخبار دولية
07:47

منسق الأمم المتحدة للشرق الأوسط يندد بالهجوم الإسرائيلي في خان يونس

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:24

وفاة طفلة في حادث صدم من دراجة نارية في بلدة بنواتي

LBCI
آخر الأخبار
07:05

وزارة الصحة في غزة: 41020 قتيلًا و94925 جريحًا جراء الهجوم الإسرائيليّ على القطاع منذ 7 تشرين الاول

LBCI
أخبار لبنان
05:18

مركز عمليات طوارئ الصحة: شهيد وجريحان في غارة على طريق عام في البقاع الغربيّ

LBCI
منوعات
10:36

مشهد مرعب أبكى زوجته... رجل يوثق لحظة مرور مركبة فضائية في السماء! (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
07:54

مشهد قطع الطرقات من زقاق البلاط شبيه بما يحصل في رياض الصلح

LBCI
أمن وقضاء
07:53

إحراق الإطارات وقطع الطرق قرب رياض الصلح... والعسكريون المتقاعدون يرفضون المغادرة

LBCI
أمن وقضاء
07:51

تطورات تحركات العسكريين المتقاعدين وإحتجاجاتهم

LBCI
أخبار دولية
06:48

بوريل: المنطقة تعاني تدهورًا مستمرًا مما يؤدي إلى كثير من المخاطر الأمنية

LBCI
أخبار لبنان
06:36

كرامي: فلتكن البداية في هذا الملف وتفتح كل الملفات ونعرف الحقيقة

LBCI
أخبار دولية
03:19

الحوثيون: أسقطنا طائرة أميركية مسيرة

LBCI
أخبار لبنان
02:41

تأجيل جلسة مجلس الوزراء بسبب عدم اكتمال النصاب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
02:34

تحرّكات واحتجاجات العسكريين المتقاعدين لمنع عقد جلسة مجلس الوزراء (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
00:30

ميقاتي في السرايا وباشر بالتحضير لجلسة المجلس

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:17

انخفاض سعري البنزين والمازوت وارتفاع سعر الغاز

LBCI
منوعات
14:06

بعد الحملة التي طالت الشيف وفاء على تيكتوك وتشبيهها بالدكتور فود... شروق ترد وتكشف: هل يعود زوجها قريبا؟ (فيديو)

LBCI
منوعات
15:14

"اعترفت له انني خنته ثم صدمني بأبشع حقيقة"... ما كشفه زوجها لها دمرها!

LBCI
صحف اليوم
23:48

هذا ما بدا مفاجئاً ومثيراً للشكوك في جلسة استجواب سلامة (الاخبار)

LBCI
أخبار لبنان
02:41

تأجيل جلسة مجلس الوزراء بسبب عدم اكتمال النصاب

LBCI
منوعات
13:47

"الحياة يمكن أن تتغير بلحظة"... الأميرة كايت تكشف آخر مستجدات وضعها الصحي وهذا ما قالته عن علاجها الكيميائي (فيديو)

LBCI
صحف اليوم
00:16

من دون مشاورة أحد... سلامة وخليل تصرفا بنحو 110 ملايين دولار (الاخبار)

LBCI
صحف اليوم
00:42

مصدر حكوميّ لـ"الأنباء الالكترونية": الحكومة تتحضر لإقرار زيادات لكل موظفي القطاع العام ومن ضمنهم العسكريون المتقاعدون

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More