إعادة فتح جسر الملك حسين أمام المسافرين بعد يومين من مقتل ثلاثة حراس إسرائيليين

أعيد فتح معبر اللنبي-جسر الملك حسين بين الاردن والضفة الغربية المحتلة، بعد يومين على إغلاقه بسبب مقتل ثلاثة حراس إسرائيليين برصاص مهاجم أردني.



وأكد مصدر أمني أردني فضل عدم كشف هويته لوكالة فرانس برس أن "جسر الملك حسين أعيد فتحه صباح هذا اليوم عند الساعة الثامنة صباحا (5,00 ت غ) أمام حركة السفر".



في المقابل، أكد المصدر أن "المعبر سيبقى مغلقا أمام حركة الشحن" في الوقت الراهن.