بوريل: المنطقة تعاني تدهورًا مستمرًا مما يؤدي إلى كثير من المخاطر الأمنية

أكّد مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبيّ جوزيب بوريل، أن المنطقة تعاني تدهوراً مستمراً مما يؤدي إلى كثير من المخاطر الأمنية.



واعرب بوريل، في مؤتمر صحافي بالقاهرة مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي عن استنكاره للهجمات الإسرائيلية فجر اليوم التي أودت بحياة 40 فلسطينياً وأسفرت عن إصابة 60 آخرين في قطاع غزة.



وأكّد مواصلة دعم جهود الجانب المصري لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين وإدخال المساعدات الإنسانية.