الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
33
o
الجنوب
30
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حفلات فنية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
33
o
الجنوب
30
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ولاية مانيبور الهندية تأمر بحجب الإنترنت بعد أعمال عنف إتنية
أخبار دولية
2024-09-10 | 06:48
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
ولاية مانيبور الهندية تأمر بحجب الإنترنت بعد أعمال عنف إتنية
أمرت سلطات ولاية مانيبور، التي تشهد اضطرابات بشمال شرق الهند، بحجب الانترنت، بعد أن فرضت حظرا للتجول عقب أيام من أعمال عنف إتنية أوقعت قتلى ومواجهات بين متظاهرين والشرطة.
وأعلنت الحكومة في مذكرة "تعليق/حجب الانترنت وخدمات الهاتف الجوال موقتا" اعتبارا من الثلاثاء، مشيرة إلى "شائعات مضللة وكاذبة" على وسائل التواصل الاجتماعي أججت الاضطرابات.
أخبار دولية
مانيبور
الهندية
الإنترنت
أعمال
إتنية
التالي
بوريل: المنطقة تعاني تدهورًا مستمرًا مما يؤدي إلى كثير من المخاطر الأمنية
إعادة فتح جسر الملك حسين أمام المسافرين بعد يومين من مقتل ثلاثة حراس إسرائيليين
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-09-07
قتلى في أعمال عنف طائفية في ولاية مانيبور الهندية
أخبار دولية
2024-09-07
قتلى في أعمال عنف طائفية في ولاية مانيبور الهندية
0
أخبار دولية
2024-08-29
قتلى في فيضانات بولاية غوجارات الهندية
أخبار دولية
2024-08-29
قتلى في فيضانات بولاية غوجارات الهندية
0
أخبار دولية
12:41
الحريص: إعادة إفتتاح أعمال السفارة السعودية في سوريا
أخبار دولية
12:41
الحريص: إعادة إفتتاح أعمال السفارة السعودية في سوريا
0
أخبار دولية
2024-09-09
انطلاق أعمال الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج وروسيا
أخبار دولية
2024-09-09
انطلاق أعمال الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج وروسيا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:21
بلينكن: روسيا تلقت صواريخ إيرانية لاستخدامها في أوكرانيا خلال أسابيع
أخبار دولية
08:21
بلينكن: روسيا تلقت صواريخ إيرانية لاستخدامها في أوكرانيا خلال أسابيع
0
أخبار دولية
08:19
وزير الخارجية البريطاني: الغارة الإسرائيلية الصادمة في غزة تظهر الحاجة إلى هدنة
أخبار دولية
08:19
وزير الخارجية البريطاني: الغارة الإسرائيلية الصادمة في غزة تظهر الحاجة إلى هدنة
0
أخبار دولية
08:07
إسرائيل: من المرجح جدًا أن تكون نيران الجيش قتلت الناشطة الأميركية التركية بشكل غير مقصود
أخبار دولية
08:07
إسرائيل: من المرجح جدًا أن تكون نيران الجيش قتلت الناشطة الأميركية التركية بشكل غير مقصود
0
أخبار دولية
07:47
منسق الأمم المتحدة للشرق الأوسط يندد بالهجوم الإسرائيلي في خان يونس
أخبار دولية
07:47
منسق الأمم المتحدة للشرق الأوسط يندد بالهجوم الإسرائيلي في خان يونس
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:47
منسق الأمم المتحدة للشرق الأوسط يندد بالهجوم الإسرائيلي في خان يونس
أخبار دولية
07:47
منسق الأمم المتحدة للشرق الأوسط يندد بالهجوم الإسرائيلي في خان يونس
0
موضة وجمال
2024-09-05
إطلالة خاطفة للأنفاس لهاندا أرتشيل في مهرجان فينيسيا من توقيع إيلي صعب! (صور)
موضة وجمال
2024-09-05
إطلالة خاطفة للأنفاس لهاندا أرتشيل في مهرجان فينيسيا من توقيع إيلي صعب! (صور)
0
أخبار دولية
2024-09-08
الجيش الروسي يعلن السيطرة على بلدة في شرق أوكرانيا
أخبار دولية
2024-09-08
الجيش الروسي يعلن السيطرة على بلدة في شرق أوكرانيا
0
فنّ
2024-09-09
هي الأكثر تأثيرا على مستوى العالم العربي... صادق الصبّاح عضو لجنة تحكيم جائزة القلم الذهبي
فنّ
2024-09-09
هي الأكثر تأثيرا على مستوى العالم العربي... صادق الصبّاح عضو لجنة تحكيم جائزة القلم الذهبي
بالفيديو
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
07:54
مشهد قطع الطرقات من زقاق البلاط شبيه بما يحصل في رياض الصلح
أمن وقضاء
07:54
مشهد قطع الطرقات من زقاق البلاط شبيه بما يحصل في رياض الصلح
0
أمن وقضاء
07:53
إحراق الإطارات وقطع الطرق قرب رياض الصلح... والعسكريون المتقاعدون يرفضون المغادرة
أمن وقضاء
07:53
إحراق الإطارات وقطع الطرق قرب رياض الصلح... والعسكريون المتقاعدون يرفضون المغادرة
0
أمن وقضاء
07:51
تطورات تحركات العسكريين المتقاعدين وإحتجاجاتهم
أمن وقضاء
07:51
تطورات تحركات العسكريين المتقاعدين وإحتجاجاتهم
0
أخبار دولية
06:48
بوريل: المنطقة تعاني تدهورًا مستمرًا مما يؤدي إلى كثير من المخاطر الأمنية
أخبار دولية
06:48
بوريل: المنطقة تعاني تدهورًا مستمرًا مما يؤدي إلى كثير من المخاطر الأمنية
0
أخبار لبنان
06:36
كرامي: فلتكن البداية في هذا الملف وتفتح كل الملفات ونعرف الحقيقة
أخبار لبنان
06:36
كرامي: فلتكن البداية في هذا الملف وتفتح كل الملفات ونعرف الحقيقة
0
أخبار دولية
03:19
الحوثيون: أسقطنا طائرة أميركية مسيرة
أخبار دولية
03:19
الحوثيون: أسقطنا طائرة أميركية مسيرة
0
أخبار لبنان
02:41
تأجيل جلسة مجلس الوزراء بسبب عدم اكتمال النصاب
أخبار لبنان
02:41
تأجيل جلسة مجلس الوزراء بسبب عدم اكتمال النصاب
0
تقارير نشرة الاخبار
02:34
تحرّكات واحتجاجات العسكريين المتقاعدين لمنع عقد جلسة مجلس الوزراء (فيديو)
تقارير نشرة الاخبار
02:34
تحرّكات واحتجاجات العسكريين المتقاعدين لمنع عقد جلسة مجلس الوزراء (فيديو)
0
أخبار لبنان
00:30
ميقاتي في السرايا وباشر بالتحضير لجلسة المجلس
أخبار لبنان
00:30
ميقاتي في السرايا وباشر بالتحضير لجلسة المجلس
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:17
انخفاض سعري البنزين والمازوت وارتفاع سعر الغاز
اقتصاد
02:17
انخفاض سعري البنزين والمازوت وارتفاع سعر الغاز
2
منوعات
14:06
بعد الحملة التي طالت الشيف وفاء على تيكتوك وتشبيهها بالدكتور فود... شروق ترد وتكشف: هل يعود زوجها قريبا؟ (فيديو)
منوعات
14:06
بعد الحملة التي طالت الشيف وفاء على تيكتوك وتشبيهها بالدكتور فود... شروق ترد وتكشف: هل يعود زوجها قريبا؟ (فيديو)
3
منوعات
15:14
"اعترفت له انني خنته ثم صدمني بأبشع حقيقة"... ما كشفه زوجها لها دمرها!
منوعات
15:14
"اعترفت له انني خنته ثم صدمني بأبشع حقيقة"... ما كشفه زوجها لها دمرها!
4
صحف اليوم
23:48
هذا ما بدا مفاجئاً ومثيراً للشكوك في جلسة استجواب سلامة (الاخبار)
صحف اليوم
23:48
هذا ما بدا مفاجئاً ومثيراً للشكوك في جلسة استجواب سلامة (الاخبار)
5
أخبار لبنان
02:41
تأجيل جلسة مجلس الوزراء بسبب عدم اكتمال النصاب
أخبار لبنان
02:41
تأجيل جلسة مجلس الوزراء بسبب عدم اكتمال النصاب
6
منوعات
13:47
"الحياة يمكن أن تتغير بلحظة"... الأميرة كايت تكشف آخر مستجدات وضعها الصحي وهذا ما قالته عن علاجها الكيميائي (فيديو)
منوعات
13:47
"الحياة يمكن أن تتغير بلحظة"... الأميرة كايت تكشف آخر مستجدات وضعها الصحي وهذا ما قالته عن علاجها الكيميائي (فيديو)
7
صحف اليوم
00:16
من دون مشاورة أحد... سلامة وخليل تصرفا بنحو 110 ملايين دولار (الاخبار)
صحف اليوم
00:16
من دون مشاورة أحد... سلامة وخليل تصرفا بنحو 110 ملايين دولار (الاخبار)
8
صحف اليوم
00:42
مصدر حكوميّ لـ"الأنباء الالكترونية": الحكومة تتحضر لإقرار زيادات لكل موظفي القطاع العام ومن ضمنهم العسكريون المتقاعدون
صحف اليوم
00:42
مصدر حكوميّ لـ"الأنباء الالكترونية": الحكومة تتحضر لإقرار زيادات لكل موظفي القطاع العام ومن ضمنهم العسكريون المتقاعدون
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More