ولاية مانيبور الهندية تأمر بحجب الإنترنت بعد أعمال عنف إتنية

أمرت سلطات ولاية مانيبور، التي تشهد اضطرابات بشمال شرق الهند، بحجب الانترنت، بعد أن فرضت حظرا للتجول عقب أيام من أعمال عنف إتنية أوقعت قتلى ومواجهات بين متظاهرين والشرطة.



وأعلنت الحكومة في مذكرة "تعليق/حجب الانترنت وخدمات الهاتف الجوال موقتا" اعتبارا من الثلاثاء، مشيرة إلى "شائعات مضللة وكاذبة" على وسائل التواصل الاجتماعي أججت الاضطرابات.