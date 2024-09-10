منسق الأمم المتحدة للشرق الأوسط يندد بالهجوم الإسرائيلي في خان يونس

ندد مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند اليوم الثلاثاء بما وصفه بالهجوم الإسرائيلي الدموي على مدينة خان يونس في قطاع غزة والذي قالت مصادر طبية محلية إنه أسفر عن سقوط عشرات القتلى والمصابين.