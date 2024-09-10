إسرائيل: من المرجح جدًا أن تكون نيران الجيش قتلت الناشطة الأميركية التركية بشكل غير مقصود

أكد الجيش الإسرائيلي الثلاثاء أنه من "المرجح جدًا" أن تكون نيران الجيش قتلت الناشطة الأميركية التركية نور أزغي ايغي "بشكل غير مباشر وغير مقصود" خلال احتجاج في الضفة الغربية المحتلة الأسبوع الماضي.



وقال الجيش في بيان إن "التحقيق في مقتل الناشطة خلص إلى أنه من المرجح جدًا أنها أصيبت بشكل غير مباشر وغير مقصود بنيران جيش الدفاع الإسرائيلي التي لم تكن موجهة إليها بل كانت موجهة إلى المحرض الرئيسي للشغب خلال تظاهرة احتجاج على الاستيطان قرب نابلس بشمال الضفة الغربية."