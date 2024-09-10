وزير الخارجية البريطاني: الغارة الإسرائيلية الصادمة في غزة تظهر الحاجة إلى هدنة

اعتبر وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الثلاثاء أن الغارة الإسرائيلية "الصادمة" التي طالت فجرًا جنوب قطاع غزة وأكد الدفاع المدني أنها تسببت بمقتل 40 شخصًا على الأقل تظهر الحاجة الى وقف إطلاق النار.



وقال لامي في مؤتمر صحافي مشترك في لندن مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن: "نحن نلتقي في لحظة حرجة، لحظة حرجة للتوصل الى وقف لإطلاق النار في غزة، والوفيات الصادمة في خان يونس صباح هذا اليوم تعزز الحاجة الماسة الى وقف النار هذا".