بلينكن: روسيا تلقت صواريخ إيرانية لاستخدامها في أوكرانيا خلال أسابيع

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الثلاثاء أن إيران زودت روسيا بصواريخ بالستية وأن موسكو تستعد لاستخدامها في أوكرانيا خلال أسابيع، مشيرًا الى أن واشنطن ستفرض عقوبات على طهران لتجاهلها التحذيرات الغربية بهذا الشأن.



وقال بلينكن خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره البريطاني ديفيد لامي في لندن: "روسيا تلقت شحنات من هذه الصواريخ البالستية وستستخدمها على الأرجح في غضون أسابيع في أوكرانيا ضد الأوكرانيين".

