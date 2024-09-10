وزيران: بريطانيا وأميركا متفقتان على التصدي لنفوذ إيران

أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الثلاثاء أن البلدين متفقان على ضرورة التصدي لنفوذ إيران في الشرق الأوسط وأوكرانيا.



وسيجري الوزيران معًا هذا الأسبوع زيارة إلى كييف.



وقال لامي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع بلينكن الذي يزور لندن: "نحن متفقان تمامًا على ضرورة التصدي لنشاط إيران الشرير في المنطقة وخارجها".



وأضاف: "نرى نمطًا مزعجًا من الدعم الإيراني المتزايد للكرملين، وبحثنا اليوم التزامنا المشترك بمحاسبة طهران على تقويضها للاستقرار العالمي".



ورأى بلينكن أن قرار إيران إمداد روسيا بالصواريخ الباليستية يمثل تهديدًا لأمن أوروبا، وأعلن فرض مزيد من العقوبات على طهران.



وذكر لامي أنه وبلينكن سيتوجهان إلى كييف هذا الأسبوع في أول زيارة مشتركة من هذا النوع منذ ما يزيد على 10 سنوات.