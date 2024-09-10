بلينكن: مقتل أميركية في إحتجاج في الضفة الغربية غير مبرر ولم يسبقه إستفزاز

إعتبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الثلاثاء أن مقتل أميركية في احتجاج في الضفة الغربية المحتلة الأسبوع الماضي "غير مبرر ولم يسبقه استفزاز" ويظهر أن قوات الأمن الإسرائيلية بحاجة إلى إجراء بعض التغييرات الأساسية في قواعد الاشتباك الخاصة بها.