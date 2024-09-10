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إرتفاع حصيلة غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل السنغال إلى 26 قتيلًا

ذكرت البحرية السنغالية اليوم الثلاثاء أن حصيلة القتلى في حادث غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل السنغال ارتفعت إلى 26 شخصًا.