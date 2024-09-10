فرنسا وألمانيا وبريطانيا تعتزم فرض عقوبات على إيران بسبب الصواريخ الباليستية

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية في بيان اليوم الثلاثاء أن حكومات فرنسا وألمانيا وبريطانيا تندد بشدة بعمليات نقل إيران لصواريخ باليستية إلى روسيا وستعمل نتيجة لذلك على فرض عقوبات على شركة الطيران الإيرانية إيران إير.



وجاء في البيان المشترك الصادر عن الدول الثلاث والذي نشرته الوزارة أن "هذا العمل تصعيد من إيران وروسيا، ويشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الأوروبي".