روسيا تبدأ أكبر مناورات بحرية بعد حقبة الإتحاد السوفيتي

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء من محاولة التفوق على موسكو في مجال التسلح في آسيا مع شروع موسكو في أكبر تدريبات بحرية في حقبة ما بعد الاتحاد السوفيتي والتي تشارك فيها الصين أيضًا.



وقال بوتين إن روسيا يجب أن تكون مستعدة لأي تطورات واتهم واشنطن بإثارة سباق للتسلح. وذكر بالتحديد أن الولايات المتحدة تستعد لنشر صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادي.