بريطانيا تعلن فرض عقوبات جديدة على كيانات إيرانية وروسية

أعلنت بريطانيا اليوم الثلاثاء جولة جديدة من العقوبات، إذ أدرجت سبعة كيانات على نظام عقوبات إيران وثلاثة على نظام عقوبات روسيا.



ويأتي الإعلان عقب قول وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن روسيا تسلمت صواريخ باليستية من إيران ومن المرجح أن تستخدمها في أوكرانيا في غضون أسابيع.