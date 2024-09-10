منظمة الصحة: حملة التلقيح ضد شلل الأطفال انتقلت الى شمال غزة

بدأت حملة التلقيح ضد شلل الأطفال في غزة الثلاثاء في شمال القطاع وفق ما أعلنت منظمة الصحة العالميةحتى لو تمت "عرقلة" قافلة تنقل خبراء ووقودا.



وبعد رصد أول حالة شلل أطفال في غزة منذ 25 عاما، بدأت حملة تلقيح واسعة في الأول من أيلول بفضل "هدنة إنسانية" شملت 640 ألف طفل دون العاشرة.



وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية طارق يسارفيتش للصحافيين إنه بعد وسط القطاع وجنوبه، تنتقل الحملة إلى الشمال "من 10 إلى 12 أيلول".



وقال نائب وزير الصحة في قطاع غزة ماهر شامية لوكالة فرانس برس إن 230 فريقا تعمل على توزيع اللقاحات وهناك "مشاركة كبيرة من العائلات الراغبة في تطعيم أطفالها".







