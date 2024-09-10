وزير الدفاع الإسرائيلي: نحن بصدد إتمام مهمتنا في الجنوب ونركز على التحرك شمالا

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ان القوات الإسرائيلية تقترب من إتمام مهمتها في قطاع غزة وإن تركيزها سيتحول إلى الحدود الشمالية للبلاد مع لبنان.



وقالت غالانت للقوات على الحدود الشمالية لإسرائيل، في مقطع مصور أرسله مكتبه: "مركز الثقل يتحرك شمالا، ونحن على وشك استكمال مهامنا في الجنوب، لكن مهمتنا هنا لم تُنجز بعد".