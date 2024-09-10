قرار لمجلس جامعة الدولة العربية في ظل استمرار الحرب الاسرائيلية على غزة

أصدر مجلس جامعة الدولة العربية على المستوى الوزراء قرارا اجرائيا في ضوء استمرار الحرب الاسرائيلية على الاراضي الفلسطينية المحتلة.



وقضى القرار بتأجيل النظر بشكل استثنائي في بنود جدول الاعمال من البند الثالث الى السابع الى الدورة المقبلة (163).



كما قضى باعتماد المعنون "تطورات القضية الفلسطينية والصراع العربي الاسرائيلي".