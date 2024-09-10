أوكرانيا تتحسب لمواجهة ضربات روسية تستهدف منشآت الطاقة هذا الشتاء

تتحسب أوكرانيا لمواجهة "المخططات الروسية لتدمير منشآت الطاقة" هذا الشتاء، وفق ما أكد رئيس الوزراء الأوكراني، فيما تواصل موسكو استهداف شبكة الكهرباء في البلاد.



وقال رئيس الوزراء دينيس شميغال في مؤتمر صحفي في كييف إن "لدى الروس خططهم الإرهابية الخاصة لتدمير منشآت الطاقة لدينا".



وأضاف: "نحن نتحسب لذلك ونعرف كيف نتجاوز هذا الشتاء" معتبرا أن حماية قطاع الطاقة تمثل "الأولوية" بالنسبة للحكومة.



وأشار رئيس الوزراء إلى أن "85% من المنشآت الرئيسية للكهرباء التي تتطلب حماية أصبحت بأمان" من خلال وسيلتي دفاع : "أكياس الرمل" و"هياكل خرسانية مسلحة" يمكنها مقاومة القصف بمسيرات.



وأضاف أن "أكثر من 80% من المدارس و100% من المستشفيات مجهزة بمولدات".