إيران تنفي صحة تقارير عن نقلها أسلحة إلى روسيا وتصفها بأنها "دعاية"

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن إيران تعتبر التقارير عن نقل الأسلحة الإيرانية إلى روسيا "دعاية قبيحة" لإخفاء الدعم العسكري الغربي لإسرائيل.



وجاء ذلك بعد أن قالت قوى غربية إنها ستطبق عقوبات جديدة على طهران بسبب إرسالها صواريخ إلى روسيا.