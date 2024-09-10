مسؤول روسي: موسكو بصدد توقيع معاهدة ثنائية جديدة مع إيران

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن أمين عام مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو قوله إن روسيا أكملت تقريبا جميع الإجراءات المطلوبة لتوقيع معاهدة ثنائية جديدة مع إيران قريبا.



وأضاف شويغو: "نتطلع إلى إبرام معاهدة أساسية جديدة بين الدولتين قريبا. نعمل على إنهاء الإجراءات الداخلية اللازمة لإعداد الوثائق من أجل توقيع الرئيسين عليها".