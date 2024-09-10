الاتحاد الأوروبي سيرد بقوة على نقل إيران صواريخ لروسيا

رأى المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية بيتر ستانو أن نقل صواريخ باليستية إيرانية إلى روسيا يمثل مزيدا من التصعيد العسكري وينتهك القانون الدولي.



وقال ستانو إن الاتحاد الأوروبي سيرد بقوة على ذلك.