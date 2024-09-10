قتلى في فيضانات جنوب الجزائر

تسبت الامطار الموسمية الغزيرة التي شهدتها مناطق الجنوب الجزائري، منذ الجمعة، في مقتل ستة أشخاص، بحسب حصيلة للحماية المدنية نشرتها وسائل الاعلام.وتم انتشال جثث اربعة أشخاص بعد فيضان أودية في تمنراست على بعد 2000 كلم جنوب الجزائر وفي النعامة على بعد 600 كلم جنوب غرب العاصمة وبشار على بعد 950 كلم في الجنوب الغربي.وفي بيان سابق، أعلنت الحماية المدنية العثور على جثة شخص جرفته المياه في النعامة وآخر في إيليزي على بعد 1850 كلم جنوب الجزائر.