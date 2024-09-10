بريطانيا تعلن البدء بإنهاء كل الخدمات الجوية المباشرة مع إيران

أعلنت بريطانيا أنها بدأت في إنهاء "جميع الخدمات الجوية المباشرة بين المملكة المتحدة وإيران" كجزء من العقوبات الجديدة على طهران لتزويد روسيا بصواريخ لاستخدامها في أوكرانيا.



وقالت وزيرة النقل البريطانية لويز هاي، بعد وقت قصير من الإعلان عن العقوبات "سنستمر في استخدام كل وسيلة تحت تصرفنا للضغط على إيران لإنهاء دعمها للغزو غير القانوني (للرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، ولهذا السبب بدأنا في إنهاء جميع الخدمات الجوية المباشرة بين المملكة المتحدة وإيران".