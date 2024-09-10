الاتحاد الأوروبي يدعو إلى تدابير "متناسبة" بعد تشديد ألمانيا المراقبة على حدودها

دعت المفوضية الأوروبية إلى تطبيق تدابير "متناسبة" على أن تكون "استثنائية"، غداة إعلان ألمانيا توسيع نطاق إجراءات المراقبة الموقتة عبر حدودها البرية بهدف مكافحة الهجرة غير القانونية.



وأكدت المتحدثة باسم المفوضية في بروكسل أن إعادة فرض إجراءات المراقبة على الحدود الداخلية لأوروبا "محتملة"، لكن يجب أن تكون "ضرورية ومتناسبة".



وشددت على أن "إجراءات مماثلة يجب أن تبقى استثنائية تماما".