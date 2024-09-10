الاتحاد الاوروبي يخشى تحويل الضفة الغربية الى "غزة جديدة"

حذّر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من أن تتحول الصفة الغربية المحتلة الى "غزة جديدة".وقال بوريل إن "جبهة جديدة يجري فتحها بهدف واضح: تحويل الصفة الغربية الى غزة جديدة من خلال زيادة العنف ونزع الشرعية عن السلطة الفرنسية وتشجيع الاستفزازات للرد بقوة ولكي لا تكون هناك غضاضة في الاعلان للعالم أن الوسيلة الوحيدة للتوصل الى تسوية سلمية للنزاع هي ضم الصفة الغربية وغزة".واتهم بوريل، الذي كان يتحدث في القاهرة حيث شارك في اجتماع لوزراء خارجية الجامعة العربية، "أعضاء في الحكومة الاسرائيلية، حكومة نتانياهو، بمحاولة جعل إقامة دولة فلسطينية أمرا مستحيلا".وتابع: "من دون تحرك، ستصبح الضفة الغربية غزة جديدة فيما تعد مجموعات من المستوطنين (لانشاء) مستوطنات جديدة". وأضاف أن "المجتمع الدولي يأسف ويشعر ويدين ولكنه يجد صعوبة في التحرك".وفق الاتحاد الأوروبي، شهد العام 2023 رقما قياسيا في زيادة المستوطنات في الصفة الغربية اذ تم منح أكبر عدد من تصاريح البناء منذ ثلاثين عاما.