وزارة الصحة التابعة لحماس تؤكد مقتل 19 شخصا في ضربة المواصي

أكدت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في قطاع غزة مقتل 19 شخصا على الأقل تم التعرّف على هوياتهم في القصف الإسرائيلي على المنطقة الإنسانية في المواصي فجر الثلاثاء، بعد أن أعلن الدفاع المدني سقوط 40 قتيلا.



وقالت الوزارة في بيان: "جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة مروّعة بقصف خيام للنازحين في منطقة المواصي بخان يونس فجر اليوم، حيث وصل منها إلى المستشفيات 19 شهيدا ممن عرفت بياناتهم"، مشيرة الى أنه "ما زالت هناك جثث في الطرق وتحت الركام لم يصل المسعفون إليها".



وردا على سؤال لوكالة فرانس برس حول التناقض بين الحصيلة التي أعلنتها وزارة الصحة والدفاع المدني، قال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بسال: "لا يمكننا أن نشكك في حصيلة وزارة الصحة".



وأضاف: "اذا اعلنت الوزارة سقوط 19 شهيدا فان العدد 19 شهيدا. هم يتحملون مسؤولية" الحصيلة.