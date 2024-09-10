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روسيا تبدأ مناورات عسكرية مع الصين في بحر اليابان

أخبار دولية
2024-09-10 | 15:26
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روسيا تبدأ مناورات عسكرية مع الصين في بحر اليابان
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روسيا تبدأ مناورات عسكرية مع الصين في بحر اليابان

بدأت البحريتان الروسية والصينية مناورات عسكرية في شمال بحر اليابان في إطار تدريبات بحرية روسية واسعة النطاق افتتحها الرئيس فلاديمير بوتين بإدانة "الممارسات العدوانية" للولايات المتحدة.
     
ولم تشر وزارة الدفاع الروسية إلى عدد سفنها الموجودة في بحر اليابان، لكنها قالت إن أربع سفن حربية وسفينة إمداد صينية موجودة في المكان.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن هذه المناورات تأتي في إطار تدريبات مناورة "أوشن-2024" الاستراتيجية التي تنظمها روسيا حتى 16 أيلول في المحيطين الهادئ والأطلسي، كما في البحر الأبيض المتوسط وبحري قزوين والبلطيق.
     
وقال بوتين خلال كلمته الافتتاحية عبر الفيديو إن هذه المناورات هي الأكبر من نوعها "منذ ثلاثة عقود".
     
وأضاف: "الولايات المتحدة والدول التابعة لها تعزز وجودها العسكري قرب الحدود الغربية لروسيا، في القطب الشمالي وفي منطقة آسيا-المحيط الهادئ".
     
وندد بـ"الممارسات العدوانية" للولايات المتحدة والتي يمكن أن تزعزع "توازن القوى في منطقة آسيا-المحيط الهادئ".
     
وأكد بوتين أن "على روسيا أن تكون مستعدة لأي تطور في الوضع".

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