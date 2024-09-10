محكمة مكافحة الإرهاب تبقي 9 نواب من حزب عمران خان قيد التوقيف باسلام أباد

وضع قاض مختص بمكافحة الإرهاب تسعة نواب باكستانيين من حزب رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان رهن الحبس الاحتياطي بعد يومين من تظاهرة لأنصار الحزب في اسلام اباد.



وهم أول المسؤولين الذين يتم استدعاؤهم بموجب قانون صدر مؤخرا دانته منظمة العفو الدولية ووصفته بأنه "يجرم التجمعات السلمية" ووسيلة "لقمع المعارضة".



ووُضع 34 من كوادر وأعضاء حزب حركة الإنصاف الباكستانية وبينهم النواب التسعة في الحبس الاحتياطي ثمانية أيام، بتهمة انتهاك القانون الذي ينظم التظاهرات في اسلام اباد.



كذلك، مثل مسؤول كبير واحد آخر على الاقل في حزب "حركة انصاف الباكستانية" أمام القاضي بعد أن اتهمته الشرطة "بمهاجمة موظفين" وارتكاب "أعمال شغب مسلحة" و"التجمع غير القانوني" الأحد.