فيضانات في نيجيريا تجتاح حديقة حيوانات وتجرف حيوانات مفترسة إلى الشوارع

أعلنت حديقة الحيوانات النيجيرية الكبيرة ساندا كياريمي أن الفيضانات في شمال نيجيريا تسببت في نفوق ما يربو على 80 بالمئة من الحيوانات في الحديقة التي تضم مجموعة متنوعة من الحيوانات البرية من أسود وتماسيح وجاموس ونعام وغيرها.



وقالت في بيان عن الفيضانات في ولاية بورنو الشمالية إنها "جرفت بعض الحيوانات المفترسة إلى مجتمعاتنا مثل التماسيح والثعابين"، وحثت السكان على اتخاذ احتياطات.