إسرائيل تنشر مقطعا مصورا لنفق تقول إن حماس احتجزت فيه رهائن وقتلتهم

أظهر مقطع مصور نشره الجيش الإسرائيلي دماء وطلقات رصاص وقطع لعبة شطرنج على أرضية نفق مظلم وضيق ومغلق بباب حديدي قال الجيش إن ستة رهائن احتجزتهم حرك حماس فيه وقتلتهم.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري إن المقطع صوره الجيش يوم الجمعة الماضي بينما كان فريق من الطب الشرعي يحقق في مقتل الرهائن.



ونُشر المقطع اليوم الثلاثاء بعد أن شاهدته عائلات الرهائن ومجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي.



وأضاف هاغاري إن الرهائن الستة قتلوا في ليل 29 آب. وعثر جنود إسرائيليون على جثثهم واستعادوها في منطقة رفح بجنوب قطاع غزة بعد يومين تقريبا.



وذكر هاغاري أن مسلحين اثنين على الأقل من حماس قتلوا الرهائن بالرصاص في النفق الذي يقع على عمق 20 مترا تحت الأرض، وارتفاعه أقل من 170 سنتيمترا واتساعه نحو 80 سنتيمترا.

ويوجد بالنفق فتحة خروج يستخدمها المسلحون أسفل غرفة أطفال في أحد المنازل.



وقال هاغاري إن الرهائن ربما ظلوا محتجزين في النفق الرطب حيث يصعب التنفس والوقوف بشكل مستقيم، لبعض الوقت، ربما لأسابيع.