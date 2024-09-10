إيران تندد بإلغاء الترويكا الأوروبية اتفاقات في مجال الطيران مع طهران

نددت وزارة الخارجية الإيرانية بقرار فرنسا وألمانيا وبريطانيا إلغاء اتفاقات خدمات ثنائية في مجال الطيران مع طهران.جاء ذلك في إطار عقوبات فرضتها الدول الثلاث، التي تعرف باسم الترويكا الأوروبية، على إيران بسبب ما تقوله عن إرسالها صواريخ إلى روسيا في الآونة الأخيرة.