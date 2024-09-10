الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
23
o
الجنوب
26
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
البقاع
23
o
الجنوب
26
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
إيران تندد بإلغاء الترويكا الأوروبية اتفاقات في مجال الطيران مع طهران
أخبار دولية
2024-09-10 | 16:27
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
إيران تندد بإلغاء الترويكا الأوروبية اتفاقات في مجال الطيران مع طهران
نددت وزارة الخارجية الإيرانية بقرار فرنسا وألمانيا وبريطانيا إلغاء اتفاقات خدمات ثنائية في مجال الطيران مع طهران.
جاء ذلك في إطار عقوبات فرضتها الدول الثلاث، التي تعرف باسم الترويكا الأوروبية، على إيران بسبب ما تقوله عن إرسالها صواريخ إلى روسيا في الآونة الأخيرة.
آخر الأخبار
أخبار دولية
بإلغاء
الترويكا
الأوروبية
اتفاقات
الطيران
طهران
التالي
الجيش الروسي يعلن السيطرة على مدينة وثلاث بلدات في شرق أوكرانيا
وكالة الإعلام الروسية نقلًا عن أمين مجلس الأمن الروسيّ: ممثلو دول مجموعة بريكس سيناقشون مبادرات متعلقة بأوكرانيا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
16:12
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يندد بإلغاء الترويكا الأوروبية اتفاقيات خدمات ثنائية في مجال الطيران مع طهران
آخر الأخبار
16:12
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يندد بإلغاء الترويكا الأوروبية اتفاقيات خدمات ثنائية في مجال الطيران مع طهران
0
أخبار دولية
2024-08-07
مصدر للقاهرة الإخبارية: إيران هي من طلبت من شركات الطيران تجنب مجالها الجوي
أخبار دولية
2024-08-07
مصدر للقاهرة الإخبارية: إيران هي من طلبت من شركات الطيران تجنب مجالها الجوي
0
آخر الأخبار
2024-08-07
لوفتهانزا: تعليق جميع الرحلات إلى تل أبيب وطهران وبيروت حتى 13 آب ولن نستخدم المجالين الجويين الإيراني والعراقي حتى 13 آب
آخر الأخبار
2024-08-07
لوفتهانزا: تعليق جميع الرحلات إلى تل أبيب وطهران وبيروت حتى 13 آب ولن نستخدم المجالين الجويين الإيراني والعراقي حتى 13 آب
0
أخبار دولية
00:34
الرئيس الإيراني يغادر طهران متوجها إلى العراق في أول زيارة خارجية رسمية له
أخبار دولية
00:34
الرئيس الإيراني يغادر طهران متوجها إلى العراق في أول زيارة خارجية رسمية له
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
01:16
أوتاوا علّقت نحو 30 تصريحا لتصدير أسلحة إلى إسرائيل
أخبار دولية
01:16
أوتاوا علّقت نحو 30 تصريحا لتصدير أسلحة إلى إسرائيل
0
أخبار دولية
00:44
اوستن يحث غالانت على إعادة النظر في قواعد اشتباك الجيش الإسرائيلي في العمليات بالضفة الغربية
أخبار دولية
00:44
اوستن يحث غالانت على إعادة النظر في قواعد اشتباك الجيش الإسرائيلي في العمليات بالضفة الغربية
0
أخبار دولية
00:37
"انفجار" في قاعدة للتحالف الدولي في مطار بغداد ولا تأثير على حركة الطيران
أخبار دولية
00:37
"انفجار" في قاعدة للتحالف الدولي في مطار بغداد ولا تأثير على حركة الطيران
0
أخبار دولية
00:34
الرئيس الإيراني يغادر طهران متوجها إلى العراق في أول زيارة خارجية رسمية له
أخبار دولية
00:34
الرئيس الإيراني يغادر طهران متوجها إلى العراق في أول زيارة خارجية رسمية له
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2024-09-09
بعد شائعات وفاته... راغب علامة يخرج عن صمته ويرد!
فنّ
2024-09-09
بعد شائعات وفاته... راغب علامة يخرج عن صمته ويرد!
0
فنّ
2024-09-08
صور احتفال صفاء سلطان بخطبة ابنتها تذهل المتابعين… من هو خطيبها؟ (صور)
فنّ
2024-09-08
صور احتفال صفاء سلطان بخطبة ابنتها تذهل المتابعين… من هو خطيبها؟ (صور)
0
منوعات
2024-08-27
عمره أكثر من 50 سنة... رجل يعثر على "لغز غامض" في منزله: ما حصل لاحقاً مذهل!
منوعات
2024-08-27
عمره أكثر من 50 سنة... رجل يعثر على "لغز غامض" في منزله: ما حصل لاحقاً مذهل!
0
حال الطقس
2024-09-05
طقس خريفي على الجبال .. واحتمال تساقط امطار خفيفة ومحلية
حال الطقس
2024-09-05
طقس خريفي على الجبال .. واحتمال تساقط امطار خفيفة ومحلية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
الإنتخابات الرئاسية الأميركية: مناظرة حاسمة بين هاريس وترامب
تقارير نشرة الاخبار
13:50
الإنتخابات الرئاسية الأميركية: مناظرة حاسمة بين هاريس وترامب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
إطلاق iPhone 16 وأجهزة جديدة في ظل منافسة قوية
تقارير نشرة الاخبار
13:47
إطلاق iPhone 16 وأجهزة جديدة في ظل منافسة قوية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
ما لا نعرفه عن الكاردينال اغاجانيان على لسان شخصيات دينية عايشته
تقارير نشرة الاخبار
13:40
ما لا نعرفه عن الكاردينال اغاجانيان على لسان شخصيات دينية عايشته
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
في اليوم العالمي للوقاية من الإنتحار يبقى الإصغاء الحل الأمثل لحماية أحبائنا والمحافظة على حياتهم
تقارير نشرة الاخبار
13:37
في اليوم العالمي للوقاية من الإنتحار يبقى الإصغاء الحل الأمثل لحماية أحبائنا والمحافظة على حياتهم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
تحرك العسكريين المتقاعدين طيّر جلسة مجلس الوزراء
تقارير نشرة الاخبار
13:32
تحرك العسكريين المتقاعدين طيّر جلسة مجلس الوزراء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
رقابة مطلوبة على لجنة مراقبة الهيئات الضامنة
تقارير نشرة الاخبار
13:31
رقابة مطلوبة على لجنة مراقبة الهيئات الضامنة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
سوريا تخفّض الرسوم على شاحنات الترانزيت اللبنانية
تقارير نشرة الاخبار
13:30
سوريا تخفّض الرسوم على شاحنات الترانزيت اللبنانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
شتلة تبغ الجنوب تضخ المال إلى المزارعين والقرى الحدودية
تقارير نشرة الاخبار
13:25
شتلة تبغ الجنوب تضخ المال إلى المزارعين والقرى الحدودية
0
أخبار لبنان
13:23
الإعتداءات الإسرائيلية بالصورة اليوم... من البقاع الغربي إلى النبطية
أخبار لبنان
13:23
الإعتداءات الإسرائيلية بالصورة اليوم... من البقاع الغربي إلى النبطية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:17
انخفاض سعري البنزين والمازوت وارتفاع سعر الغاز
اقتصاد
02:17
انخفاض سعري البنزين والمازوت وارتفاع سعر الغاز
2
فنّ
08:21
انهار بالبكاء وأكد:" صدقوني أنا بريء"... توقيف فنان مصري شهير في مطار القاهرة وهذه التفاصيل!
فنّ
08:21
انهار بالبكاء وأكد:" صدقوني أنا بريء"... توقيف فنان مصري شهير في مطار القاهرة وهذه التفاصيل!
3
أخبار لبنان
02:41
تأجيل جلسة مجلس الوزراء بسبب عدم اكتمال النصاب
أخبار لبنان
02:41
تأجيل جلسة مجلس الوزراء بسبب عدم اكتمال النصاب
4
منوعات
09:40
أثناء احتفال مؤثرة شهيرة بعيد ميلادها... إنفجار مخيف ونيران تجتاح المكان وهذا ما حدث!
منوعات
09:40
أثناء احتفال مؤثرة شهيرة بعيد ميلادها... إنفجار مخيف ونيران تجتاح المكان وهذا ما حدث!
5
منوعات
11:09
بعد إعلان انتهاء العلاج الكيميائي للأميرة كيت... الأمير ويليام في أول تصريح له: الخبر جيد ولكن!
منوعات
11:09
بعد إعلان انتهاء العلاج الكيميائي للأميرة كيت... الأمير ويليام في أول تصريح له: الخبر جيد ولكن!
6
رياضة
04:00
بعد قتلها بطريقة وحشية... المعتدي على العداءة الأوغندية يفارق الحياة متأثرا بجراحه
رياضة
04:00
بعد قتلها بطريقة وحشية... المعتدي على العداءة الأوغندية يفارق الحياة متأثرا بجراحه
7
آخر الأخبار
16:36
هآرتس عن مسؤول أميركي: نؤيد إجراءات إسرائيل ضد حزب الله لكن عواقب حرب واسعة يجب أخذها بعين الاعتبار
آخر الأخبار
16:36
هآرتس عن مسؤول أميركي: نؤيد إجراءات إسرائيل ضد حزب الله لكن عواقب حرب واسعة يجب أخذها بعين الاعتبار
8
موضة وجمال
15:00
بعد اتهامه بجرائم اغتصاب واعتداءات جنسية... الحكم بحق قطب الموضة السابق بيتر نيغارد صدر وهذه تفاصيله!
موضة وجمال
15:00
بعد اتهامه بجرائم اغتصاب واعتداءات جنسية... الحكم بحق قطب الموضة السابق بيتر نيغارد صدر وهذه تفاصيله!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More