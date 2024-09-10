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بايدن: مقتل الناشطة الأميركية-التركية بالضفة الغربية كان "حادثا عرضيا على ما يبدو"

أخبار دولية
2024-09-10 | 17:25
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بايدن: مقتل الناشطة الأميركية-التركية بالضفة الغربية كان &quot;حادثا عرضيا على ما يبدو&quot;
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بايدن: مقتل الناشطة الأميركية-التركية بالضفة الغربية كان "حادثا عرضيا على ما يبدو"

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنّ مقتل الناشطة الأميركية-التركية عائشة نور إزغي ايغي خلال تظاهرة في الضفة الغربية المحتلة الأسبوع الماضي كان "حادثا عرضيا على ما يبدو".
     
وقال بايدن: "على ما يبدو كان حادثا عرضيا، لقد ارتدّت الرصاصة)عن الأرض وأصيبت الناشطة عرضا"، في تصريح يأتي بعيد دعوة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الجيش الإسرائيلي للقيام بـ"تغييرات جوهرية" بعد مقتل الشابة "غير المبرّر".


     

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