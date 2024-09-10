بايدن: "نعمل" على السماح لكييف باستخدام صواريخ بعيدة المدى ضد روسيا

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنه "يعمل" على السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ أميركية بعيدة المدى ضد روسيا، بعدما قالت قوى غربية إن طهران تمدّ موسكو بصواريخ بالستية.وردّا على سؤال حول إمكان رفعه قيودا مفروضة على استخدام أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى، قال بايدن في تصريح لصحفيين لدى مغادرته البيت الأبيض متوجّها إلى نيويورك: "نعمل على ذلك حاليا".