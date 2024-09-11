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هاريس: كان علينا تنظيف "الفوضى" التي خلّفها ترامب وهو أضحوكة لقادة العالم

أخبار دولية
2024-09-10 | 23:49
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هاريس: كان علينا تنظيف &quot;الفوضى&quot; التي خلّفها ترامب وهو أضحوكة لقادة العالم
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هاريس: كان علينا تنظيف "الفوضى" التي خلّفها ترامب وهو أضحوكة لقادة العالم

أعلنت المرشحة الديموقراطية للانتخابات الرئاسية كامالا هاريس، خلال مناظرتها مع الرئيس الاميركية السابق دونالد ترامب، أنّ إدارة الرئيس جو بايدن اضطرت إلى تنظيف "الفوضى" التي خلّفها الرئيس الجمهوري السابق. 
     
واعتبرت نائبة الرئيس أن " دونالد ترامب ترك لنا أسوأ بطالة منذ الكساد العظيم وأسوأ جائحة صحية منذ قرن وأسوأ هجوم على ديموقراطيتنا منذ الحرب الأهلية"، مشيرة إلى أن "ما فعلناه هو تنظيف الفوضى التي خلّفها دونالد ترامب".

من جهة أخرى، اتّهمت هاريس، ترامب، بنشر "شبكة من الأكاذيب" حول الإجهاض، معتبرة أنّ سياسته على هذا الصعيد "مهينة لنساء أميركا".
     
وبعدما شدّدت على "أكاذيب" منافسها الجمهوري بشأن الإجهاض، أطلقت هاريس نداء قويا سلّطت فيه الضوء على المعاناة التي تقاسيها النساء الأميركيات نتيجة إلغاء حكم المحكمة العليا الذي كان يضمن الحقّ في الإجهاض في كل ولايات البلاد.

وفي سياق آخر، رأت المرشّحة الديموقراطية للانتخابات الرئاسية أنّ "الملل" يدفع الجمهور لأن يغادر باكرا التجمعات الانتخابية التي ينظّمها الرئيس السابق.
     
وقالت هاريس: "سترون خلال تجمعاته أنّه يتحدّث عن شخصيات خيالية مثل هانيبال ليكتر، ويتحدث عن كيف أن طواحين الهواء تسبّب السرطان. ما ستلاحظونه أيضا هو أنّ الناس يبدؤون بمغادرة التجمعات مبكرا بسبب الإرهاق والملل. وسأخبركم الشيء الوحيد الذي لن تسمعونه يتحدث عنه هو أنتم".
     
أيضا، اتّهمت هاريس الرئيس السابق بأنّه "أضحوكة" في العالم ويمكن التلاعب به بسهولة من قبل بعض أسوأ قادة العالم، في واحد من الاشتباكات العديدة التي دارت بين الطرفين حول السياسة الخارجية.
     
وقالت هاريس مخاطبة ترامب "لقد سافرتُ حول العالم بصفتي نائبة لرئيس الولايات المتحدة، وزعماء العالم يسخرون من دونالد ترامب. لقد تحدثتُ مع قادة عسكريين، عمل بعضهم معك، وقالوا إنّك عار".
     
وأضافت أنّه "من المعروف أنّ هؤلاء الدكتاتوريين والمستبدين يشجعونك على أن تكون رئيسا مرة أخرى لأنهم واضحون للغاية - يمكنهم التلاعب بك بالإطراء والمحاباة، ولهذا السبب أخبرني العديد من القادة العسكريين الذين عملتَ معهم أنك عار".

وشددت على أنّ ترامب لن يكون سوى "لقمة سائغة" للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكّدة أنّه لو كان ترامب رئيسا اليوم لكان بوتين جالسا في كييف.
     
وقالت هاريس مخاطبة ترامب "أنت لن تكون سوى لقمة سائغة" لبوتين، مؤكّدة أنّه لو كان ترامب رئيسا اليوم "لكان بوتين يجلس حاليا في كييف، ولكانت أنظاره متّجهة نحو بقية أوروبا، بدءا من بولندا".
     
وأضافت: "لماذا لا تخبر 800.000 أميركي بولندي هنا في بنسلفانيا بمدى السرعة التي ستستسلم بها تحت شعار خدمة وما تعتقد أنه صداقة مع... دكتاتور سيبتلعك لقمة سائغة".
     
وذكّرت المرشّحة الديموقراطية للانتخابات الرئاسية ترامب بأنّه يخوض الانتخابات ضدّها وليس ضدّ الرئيس جو بايدن.
     
ولفتت هاريس مخاطبة ترامب إلى أنه "من المهم تذكير الرئيس السابق: أنت لا تخوض الانتخابات ضد جو بايدن، أنت تخوضها ضدي"، وذلك بعد أن هاجم المرشح الجمهوري الرئيس المنتهية ولايته الذي انسحب من السباق الرئاسي في تمّوزورشّحها مكانه.
     
من جهة ثانية، اتّهمت هاريس منافسها بالسعي "لقسمة" البلاد من خلال تأجيج التوترات العرقية.
     
واشارت إلى أنها " لمأساة أن يكون لدينا شخص يريد أن يصبح رئيساً حاول باستمرار، طوال حياته المهنية، استخدام العرق لقسمة الشعب الأميركي".

وكانت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس تصافحت والرئيس السابق دونالد ترامب في مستهل مناظرتهما التلفزيونية في فيلادلفيا مساء الثلاثاء على شبكة "إيه بي سي".
     
وتبادل المرشحان للبيت الأبيض المصافحة قبل أن يتجه كلّ منهما إلى أحد جانبي القاعة حيث وقف خلف منصة في قاعة خلت من الجمهور ليبدأ المذيعان بطرح الأسئلة عليهما.

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