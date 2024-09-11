ترامب يقول إنّ مناظرته مع هاريس "كانت الأفضل على الإطلاق" ويتهم المذيعين بالتحيّز

اعتبر المرشّح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب أنّ المناظرة التي خاضها ضدّ منافسته الديموقراطية كامالا هاريس مساء الثلاثاء عبر "إيه بي سي" كانت أفضل مناظرة له على الإطلاق"، متّهما مذيعين الشبكة التلفزيونية اللذين أدارا الحوار بالتحيّز ضدّه.



وكتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي: "اعتقد أنّ هذه كانت أفضل مناظرة لي على الإطلاق، خصوصا أنها كانت مواجهة بين ثلاثة ضد واحد!".