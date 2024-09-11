تايلور سويفت تعلن عبر إنستغرام تأييدها لكامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية

أعلنت نجمة البوب الأميركية تايلور سويفت على موقع إنستغرام مساء الثلاثاء، فور انتهاء المناظرة التلفزيونية بين الرئيس السابق دونالد ترامب ونائبة الرئيس كامالا هاريس، أنّها ستصوّت في الانتخابات الرئاسية للمرشحة الديموقراطية لأنّها "تناضل من أجل القضايا والحقوق التي أؤمن بها".



وقالت سويفت، التي يتابعها على إنستغرام 283 مليون حساب "كناخبة، أنا أحرص على مشاهدة وقراءة كلّ ما بوسعي بشأن سياسات وبرامج" كلا المرشّحين، معتبرة أنّ هاريس "قائدة موهوبة وقوية كما أعتقد"، في منشور حصد أكثر من مليون إعجاب في أقلّ من 15 دقيقة.